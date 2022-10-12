– Он на каждую игру по-особенному настраивает команду. Причем это не одна речь, а процесс на несколько дней. Еще в отеле при разборе соперника Абаскаль может на доске написать какое-то слово, вокруг которого все дальше вертится. Уже перед игрой в раздевалке он наконец объясняет, почему выбрал именно это слово. А на поле снова его упоминает. Например, слово "уникальный". Имеется в виду, что сейчас мы можем победить четвертый раз подряд, это уникально, ни у кого в этом сезоне еще четырех побед подряд не было. Подведение к игре делится на несколько частей. Одна цепляется за другую, а перед матчем все складывается в единую картину. Получается вдохновляюще, – цитирует Реброва "Sports.ru".
Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" 10 июня 2022 года. При его руководстве красно-белые на данный момент сыграли шестнадцать матчей. В двенадцати играх Российской премьер-лиге восемь раз побеждали, однажды играли вничью и трижды проигрывали. В последнем матче красно-белые крупно обыграли дома самарские "Крылья Советов" (5:2). В Кубке России "Спартак" идет без поражений и ничьих, занимая первое место в своей группе, где помимо них представлены "Зенит", "Факел" и "Крылья Советов". Матч за Суперкубок России был первым официальным для Абаскаля, в нем красно-белые уступили "Зениту" со счетом 0:4. "Спартак" сыграет с ЦСКА уже в это воскресенье, 16 октября, в рамках тринадцатого тура РПЛ. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по московскому времени. Перед стартом нового тура красно-белые идут третьими в турнирной таблице, "армейцы" отстают от них на одно очко и занимают четвертую строчку.
Ребров: Абаскаль на каждый матч по-особенному настраивает игроков "Спартака"
Технический координатор "Спартака" Артем Ребров в преддверии дерби с ЦСКА рассказал об особенностях в работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"