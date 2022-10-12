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Юран назвал дикостью отстранение трех игроков "Химок" от тренировок

Экс-наставник "Химок" Сергей Юран прокомментировал информацию об отстранении нынешним главным тренером химчан Спартаком Гогниевым трех игроков команды от тренировок.
Фото: ФК "Химки"
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник Брайн Идову, капитан Дмитрий Тихий и полузащитник Илья Камышев отстранены от тренировок. Они будут заниматься по индивидуальной программе.

"Я не могу представить, что могло произойти, чтобы парней отстранили. За полгода работы в «Химках» я ни разу не замечал за парнями нарушений режима. На тренировках у них всегда была запредельная самоотдача. Они всегда хотят побеждать. Произошедшее для меня дикость", - цитирует Юрана Sport24.

Химки" на прошлой неделе уступили в гостях "Уралу" (1:2) в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Подмосковный клуб после увольнения с поста главного тренера Сергея Юрана не могут победить на протяжении 11 матчей. В таблице РПЛ химчане располагаются на 15-м месте, имея в активе 8 очков.

15 октября "Химки" на своем поле примут "Факел" в рамках 13-го тура чемпионата России.


Юран Химки Идову Тихий Камышев
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