Ранее в СМИ появилась информация, что защитник Брайн Идову, капитан Дмитрий Тихий и полузащитник Илья Камышев отстранены от тренировок. Они будут заниматься по индивидуальной программе.
"Я не могу представить, что могло произойти, чтобы парней отстранили. За полгода работы в «Химках» я ни разу не замечал за парнями нарушений режима. На тренировках у них всегда была запредельная самоотдача. Они всегда хотят побеждать. Произошедшее для меня дикость", - цитирует Юрана Sport24.
Химки" на прошлой неделе уступили в гостях "Уралу" (1:2) в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Подмосковный клуб после увольнения с поста главного тренера Сергея Юрана не могут победить на протяжении 11 матчей. В таблице РПЛ химчане располагаются на 15-м месте, имея в активе 8 очков.
15 октября "Химки" на своем поле примут "Факел" в рамках 13-го тура чемпионата России.
Юран назвал дикостью отстранение трех игроков "Химок" от тренировок
Экс-наставник "Химок" Сергей Юран прокомментировал информацию об отстранении нынешним главным тренером химчан Спартаком Гогниевым трех игроков команды от тренировок.
Фото: ФК "Химки"