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Терюшков - о том, может ли Дзюба стать депутатом: если программа Артема будет близка гражданам, за него проголосуют

Бывший член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков отреагировал на слова первого тренера Артема Дзюбы, заявившего, что футболист мог бы стать депутатом.
Фото: Getty Images
"Вижу ли я Дзюбу депутатом Госдумы? Мне сложно оценивать, потому что в Госдуму избирают жители, наш народ. Если программа Артема и его позиция будут близки гражданам, то за него проголосуют. Все будет зависеть от его позиции, будет ли она понятна каждому избирателю", - цитирует Терюшкова Sport24.

Напомним, у Артема Дзюбы в мае завершился контракт с "Зенитом". После этого форвард несколько месяцев искал себе новый клуб, в итоге подписав контракт с турецкой "Адана Демирспор". Там он успел провести четыре матча в чемпионате Турции, отметившись одним забитым голом. При этом в последний раз россиянин выходил в стартовом составе своей команды в августе.


Терюшков Дзюба
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