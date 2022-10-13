"Вижу ли я Дзюбу депутатом Госдумы? Мне сложно оценивать, потому что в Госдуму избирают жители, наш народ. Если программа Артема и его позиция будут близки гражданам, то за него проголосуют. Все будет зависеть от его позиции, будет ли она понятна каждому избирателю", - цитирует Терюшкова Sport24.
Напомним, у Артема Дзюбы в мае завершился контракт с "Зенитом". После этого форвард несколько месяцев искал себе новый клуб, в итоге подписав контракт с турецкой "Адана Демирспор". Там он успел провести четыре матча в чемпионате Турции, отметившись одним забитым голом. При этом в последний раз россиянин выходил в стартовом составе своей команды в августе.
Терюшков - о том, может ли Дзюба стать депутатом: если программа Артема будет близка гражданам, за него проголосуют
Бывший член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков отреагировал на слова первого тренера Артема Дзюбы, заявившего, что футболист мог бы стать депутатом.
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