- Карпин - вообще красавчик. На мой взгляд, лучший российский тренер сейчас. Из российских футболистов слепил команду, на которую приятно посмотреть. Благодаря ему ребята растут - Сильянов, Глебов и другие. Они в него так верят! Говорят: "Георгич - просто топ". Уверен, что Сильянов и дальше будет расти. Потенциал сумасшедший. Природа щедро наградила мальчишку скоростью, выносливостью и способностью быстро восстанавливаться. Бывает, по-доброму критикую его, но по последним матчам - горжусь, - передает слова Селиванова "Чемпионат".
"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина в 12 турах Российской премьер-лиги набрал 25 очков, потерпев одно поражение - на выезде от петербургского "Зенита", и занимает в текущей турнирной таблице второе место, опережая московский "Спартак" по результатам личной встречи. отставание от лидирующих сине-бело-голубых составляет 5 очков. В матче 12 тура РПЛ желто-синие переиграли на своем поле "Краснодар" со счетом 3:2. Лучшим игроком матча был признан левый защитник Александр Сильянов, который при счете 0:2 спас свои ворота, отразив головой удар соперника в створ, а несколько минут спустя забил головой первый гол "Ростова", который стал для самого футболиста дебютным в РПЛ.
Экс-тренер Сильянова: Карпин - вообще красавчик, лучший российский тренер сейчас
Юношеский тренер защитника "Ростова" Александра Сильянова Александр Селиванов высказался о работе Валерия Карпина с желто-синими.
Фото: ФК "Ростов"