По сведениям источника, он не сыграет за "железнодорожников" в московском дерби с черно-белыми из-за повреждения, которое он получил во время матча с "Уралом". Сообщается, что 26-летний хавбек тренируется по индивидуальной программе – в общую группу он вернется в ближайшее время.
Напомним, Миранчук был заменен в первом тайме матча 11-го тура против "Урала" (2:4). Вместо него на поле вышел полузащитник Дмитрий Баринов.
Миранчук забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи в 11-ти встречах нынешнего розыгрыша Российской Премьер-лиги.
Источник: Metaratings
Metaratings: Антон Миранчук не сыграет за "Локомотив" в матче с "Торпедо"
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук может пропустить матч 13-го тура РПЛ против "Торпедо".
Фото: ФК "Локомотив"