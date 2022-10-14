"Сорванный трансфер в «Челси»? То, что Арсен сбавил к себе требования, видно… Возможно, Йоканович как раз перестраивает команду под Захаряна… Очень хочется, чтобы Захарян вернулся к своей форме осени-2021. Тогда точно и "Барселона", и "Реал" его позовут", - цитирует агента Metaratings.
Напомним, в конце августа в СМИ появилась информация, что на подписание Захаряна нацелен лондонский "Челси". Закрыть сделку не удалось – пресс-служба "Динамо" опубликовала сообщение, в котором заявила, что переход сорвался по техническим причинам.
С начала сентября Захарян вышел на поле в пяти матчах Российской Премьер-лиги и не забил ни одного гола. В 11-ти матчах нынешнего сезона РПЛ 19-летний хавбек отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.
Орещук: если Захарян вернется к своей форме осени-2021, его позовут и "Барселона", и "Реал"
Агент Роман Орещук оценил игру полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна после несостоявшегося трансфера в "Челси".
Фото: ФК "Динамо"