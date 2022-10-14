Организацией боя займется Поп-ММА лига "Наше дело". Соперником Тигиева станет бывший участник Дома-2 Олег Майами, выступающий за команду "На Спорте" в Медиалиге. Сообщается, что победитель боя получит более 1 млн рублей.
Георгий Тигиев находится в статусе свободного агента с лета прошлого года. Его последним клубом был "Спартак", в который защитник перебрался из "Анжи" в 2017 году. После перехода Тигиев получил несколько повреждений, после которых уже не смог заиграть в московском клубе. Сообщалось, что у него возникли проблемы с соблюдением режима.
Сейчас Георгий Тигиев выступает в Медиалиге за "Broke Boys". В этом году ему исполнилось 27 лет.
Экс-защитник "Спартака" проведет бой по правилам ММА с бывшим участником Дома-2 Олегом Майами
Бывший защитник "Спартака" Георгий Тигиев поучаствует в Поп-ММА.
Фото: скриншот из видео "Броук Бойс"