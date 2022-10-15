"Перед каждой игрой говорю, что сейчас для нас каждая, как финал Лиги чемпионов. Мы должны выходить на поле, как в последний раз. Конечно, настроение после победы улучшилось. Но у нас нет времени радоваться. Через два дня у нас "Химки", - цитирует голкипера москвичей "Чемпионат".
"Локомотив" обыграл "Торпедо" в "Лужниках" (1:0) благодаря голу Артема Карпукаса и поднялся на 12-е место в таблице чемпионата России. В активе "железнодорожников" 12 очков после 13-ти туров.
18 октября команда под руководством Андрея Федорова встретится с "Химками" в рамках групповой стадии Кубка России, стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.
Гильерме: нет времени радоваться победе над "Торпедо" - сейчас для нас каждая игра, как финал ЛЧ
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против "Торпедо".
Фото: ФК "Локомотив"