"Мы видели, как "Факел" играл с "Зенитом". Если "Пари НН" сыграет так же грамотно и практически ничего не даст создать сопернику, то может отобрать очки. Тем более "Зенит" не очень любит насыщенную оборону, любит играть в быструю атаку", - цитирует Тихонова "Metaratings".
Напомним, в последнем туре "Зенит" в гостях сыграл вничью с "Факелом" (1:1). После этого сократился отрыв петербуржцев от второго места в турнирной таблице.
В 13-м туре команда Сергея Семака отправится в гости к "Пари НН". Встреча состоится в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Тихонов: "Пари НН" может отобрать у "Зенита" очки. Мы видели, как с петербуржцами играл "Факел"
Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча между "Пари НН" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"