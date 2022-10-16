Команды сыграют в Нижнем Новгороде в рамках 13-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Артем Чистяков (Азов). Помогать ему в качестве судьи на VAR будет Виталий Мешков (Дмитров).
В заявке "Зенита" на матч отсутствуют Вендел и Матео Кассьерра. Перед началом встречи сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая на 5 очков "Ростов" и "Спартак". "Пари НН" занимает 10-е место, набрав 13 очков в 12 встречах.
Малком и Сергеев - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Пари НН". Вендел и Кассьерра - вне заявки
Опубликованы стартовые составы на встречу между "Пари НН" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"