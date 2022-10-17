"Как попрощался Циннбауэр? Никакого ужина не было, он просто поблагодарил за работу и всё. Дал ли он мне какой-то опыт? Мне, если честно, никакого опыта он не дал", - цитирует Куликова "Чемпионат".
Циннбауэр ушел в отставку с поста главного тренера "железнодорожников" 8 октября – после поражения от "Сочи" со счетом 0:4 в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги.
Московский клуб занимает 13-е место в чемпионате после 13-ти туров – "Локомотиву" предстоит сыграть против "Динамо" в следующем матче национального первенства. Встреча запланирована на 22 октября и начнется в 19:00 мск.
Игрок "Локомотива" Куликов: Циннбауэр никакого опыта мне не дал
Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов высказался об экс-главном тренере красно-зеленых Йозефе Циннбауэре.
Фото: ФК "Локомотив"