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Игрок "Локомотива" Куликов: Циннбауэр никакого опыта мне не дал

Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов высказался об экс-главном тренере красно-зеленых Йозефе Циннбауэре.
Фото: ФК "Локомотив"
"Как попрощался Циннбауэр? Никакого ужина не было, он просто поблагодарил за работу и всё. Дал ли он мне какой-то опыт? Мне, если честно, никакого опыта он не дал", - цитирует Куликова "Чемпионат".

Циннбауэр ушел в отставку с поста главного тренера "железнодорожников" 8 октября – после поражения от "Сочи" со счетом 0:4 в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги.

Московский клуб занимает 13-е место в чемпионате после 13-ти туров – "Локомотиву" предстоит сыграть против "Динамо" в следующем матче национального первенства. Встреча запланирована на 22 октября и начнется в 19:00 мск.


Куликов Локомотив Циннбауэр
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