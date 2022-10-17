"РБ Спорт": Радимов возглавит "Пари НН", если Галактионов уйдет в "Локомотив"

В Нижнем Новгороде определились с кандидатурой главного тренера на тот случай, если Михаил Галактионов покинет клуб. Вариант на замену – Владислав Радимов.

Фото: ФК "Зенит-2"





Вся тренерская карьера Владислава Радимова прошла в структуре "Зенита". После окончания карьеры игроки он сначала стал начальником команды, а затем работал ассистентом тренера и главным тренером в "Зените-2", игравшую в ФНЛ-2. Также параллельно Владислав значится координатором первой команды. Контракт Михаила Галактионова с "Пари НН" рассчитан до 30 июня 2024 года. Параллельно Михаил тренирует молодежную сборную России по футболу, соглашение с которой истекает в конце текущего года.



Источник: По информации источника, с большой долей вероятности, при сценарии ухода Галактионова в " Локомотив " (сам тренер не подтверждает договоренность) нижегородскую команду возглавит Владислав Радимов. " Зенит " и "Пари НН" – провели по этому поводу переговоры и практически достигли договоренности.Вся тренерская карьера Владислава Радимова прошла в структуре "Зенита". После окончания карьеры игроки он сначала стал начальником команды, а затем работал ассистентом тренера и главным тренером в "Зените-2", игравшую в ФНЛ-2. Также параллельно Владислав значится координатором первой команды. Контракт Михаила Галактионова с "Пари НН" рассчитан до 30 июня 2024 года. Параллельно Михаил тренирует молодежную сборную России по футболу, соглашение с которой истекает в конце текущего года.Источник: "РБ Спорт"