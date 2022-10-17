– "Спартак" в последнее время набрал сумасшедший ход. Видно, что футболисты и тренерский штаб профессионалы своего дела. Почти каждый их игрок способен заиграть в Испании. Особенно я бы выделил Соболева и Промеса. Они бы были хорошей связкой в Ла Лиге, как Бензема и Роналду, – цитирует Рианчо "Sport24".
По итогам тринадцати сыгранных туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" – семь очков. В Кубке России красно-белые идут на первом месте в своей группе, обыграв в первых трех матчах всех своих соперников по группе – "Крылья Советов", "Факел" и "Зенит". Квинси Промес на данный момент является лучшим бомбардиром РПЛ (11 голов), Александр Соболев идет на седьмом месте в этом рейтинге (семь голов). В предыдущем матче 13-ого тура с ЦСКА Соболев отметился голом, а Промес – результативной передачей на Александра.
Рианчо: Соболев и Промес бы были хорошей связкой в Ла Лиге, как Бензема и Роналду
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что лидеры красно-белых Александр Соболев и Квинси Промес смогли бы проявить себя в чемпионате Испании.
Фото: Чемпионат.com