"Что здесь такого? Он же главный тренер. Это футбол. В футболе все друг на друга кричат, орут. Если передо мной кто-то будет идти по улице, прыгать и махать руками — я тоже его отругаю. А на футболе это абсолютно нормальное явление. Передо мной бы прыгал, я бы ему так же сказал", - цитирует Мостового "СЭ".
Сегодня в сети было опубликовано видео с конфликтом между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем в перерыве московского дерби. Наставник красно-белых эмоционально выражал несогласие с поведением игроков ЦСКА в моменте с забитым голом, а главный тренер "армейцев" в ответ назвал его клоуном.
После этого появилась информация, что высказывания Федотова могут быть рассмотрены на заседании КДК РФС.
Мостовой - о словах Федотова: если бы Абаскаль прыгал передо мной, я бы ему так же сказал
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал высказывания главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в сторону наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: ТАСС