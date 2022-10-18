Напомним, ранее у Владимира Федотова произошел конфликт с главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем в ходе московского дерби (2:2). Комментируя поведение Федотова, Зарема Салихова заявила, что "сложно выбить из человека Сочи".
"Во-первых, причем здесь "Сочи"? Я родился в Свердловской области, в городе Михайловске. Чем, безусловно, горжусь. А больше мне сказать на это нечего", - приводит слова Федотова "СЭ".
Напомним, перед началом сезона появлялась информация, что Федотов мог возглавить "Спартак", но в итоге специалист покинул "Сочи" и подписал контракт с ЦСКА. 17 октября "Metaratings" сообщил, что решение отказаться от услуг Федотова принадлежало Зареме Салиховой.
"Причем здесь Сочи? Я родился в Свердловской области". Федотов ответил на критику Заремы
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал высказывания Заремы Салиховой в свой адрес.
Фото: ПФК ЦСКА