- Думаю, лучшая игра "Динамо" в этом месяце. В целом команда очень хорошо играла сегодня, - передает слова Пивоварова ТАСС.
Московское "Динамо" в рамках 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в группе С победило на своем поле "Ростов" со счетом 3:1. В составе бело-голубых забитыми голами отличились Денис Макаров, Вячеслав Грулев и Федор Смолов, на счету Смолова также результативный пас. Единственный гол гостей забил с пенальти Дмитрий Полоз.
«Динамо» побеждает и в Кубке России благодаря заменам Йокановича. «Ростов» Карпина в кризисе?
Пивоваров - о матче с "Ростовом": лучшая игра "Динамо" в этом месяце
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал победу бело-голубых над "Ростовом" (3:1) в матче 4 тура Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"