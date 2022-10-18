"Смолов мог перейти в "Галатасарай"? Я ничего об этом не знаю", - цитирует Гульбахара Sport24.
Напомним, ранее о возможном переходе Смолова в "Галатасарай" рассказывал российский юрист Александр Добровинский. По его словам, сделка могла состояться летом этого года.
Напомним, Федор Смолов является воспитанником "Динамо". В январе этого года форвард вернулся в родную команду из "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт нападающего с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.
Директор по связям с общественностью "Галатасарая": ничего не знаю о том, что Смолов мог перейти к нам
Директор по связям с общественностью "Галатасарая" Коскун Гульбахар прокомментировал информацию о том, что форвард "Динамо" Федор Смолов мог перебраться в турецкий клуб.
Фото: ФК "Динамо"