"Томас привез меня сюда. Цорн очень хороший человек. У меня с ним прекрасные отношения. Я был немного расстроен, когда узнал, что он уходит. Но это решение клуба — не мое. И я должен его уважать", - приводит слова Изидора Sport24.
Напомним, "Локомотив" в начале октября объявил об увольнении Томаса Цорна с поста спортивного директора клуба. Цорн с июля прошлого года работал техническим директором "Локомотива", а несколько месяцев спустя занял должность спортивного директора красно-зеленых. До этого Цорн работал на аналогичной должности в "Спартаке".
Изидор: Цорн - очень хороший человек. Я был расстроен, когда узнал, что он уходит
Форвард "Локомотива" Вильсон Изидор прокомментировал уход Томаса Цорна с поста спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Локомотив"