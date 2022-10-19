"Сейчас говорить о том, что Гамид пришел в "Ахмат" в статусе лучшего бомбардира прошлого чемпионата, нет смысла. Все, что я говорил до этого, было в начале чемпионата. Я выразил свое непонимание — зачем брать игрока, если в него не верить и не видеть в нем футболиста, который будет играть", - цитирует отца футболиста Sport24.
Агаларов подписал контракт с "Ахматом" этим летом. Ранее он выступал за "Уфу" и стал лучшим бомбардиром предыдущего сезона Российской Премьер-лиги – он забил 19 мячей в 30-ти матчах.
В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в семи встречах национального первенства и отметился одним голом. Сегодня Агаларов поразил ворота "Оренбурга" в матче четвертого тура групповой стадии Кубка России.
Отец Агаларова: нет смысла говорить, что Гамид пришел в "Ахмат" лучшим бомбардиром прошлого чемпионата
Отец форварда "Ахмата" Гамида Агаларова Руслан высказался о положении футболиста в грозненском коллективе.
Фото: ФК "Ахмат