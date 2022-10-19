- Последнего паса не хватило в конце, может быть, где-то не получилось острее сыграть в атаке, отдать последний пас и забить. Что сказал Федотов в раздевалке? Он сказал не вешать нос, будет хорошим пинком для нас перед "Оренбургом", - передает слова Ермакова ТАСС.
В матче 4 тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России в группе D московский ЦСКА уступил на своем поле "Торпедо" со счетом 0:1, единственный гол забил на 11 минуте с пенальти атакующий полузащитник черно-белых Марио Чурич. Следующую игру "армейцы" проведут 23 октября на выезде против "Оренбурга" в рамках 14 тура Российской премьер-лиги.
Хавбек ЦСКА Ермаков: Федотов сказал не вешать нос, поражение от "Торпедо" будет для нас пинком перед "Оренбургом"
Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков рассказал о словах главного тренера Владимира Федотова после поражения от "Торпедо" (0:1) в матче 4 тура Кубка России.
Фото: "Чемпионат"