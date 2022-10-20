– Кто круче: Суарес или Смолов? Хороший вопрос, ха-ха. Когда я на поле со Смоловым – он. Но они с Луисом абсолютно разные игроки, у них неодинаковый типаж. Суарес забил гораздо больше мячей, чем Смолов. Возможно, если бы они играли вместе, то создали много проблем защитникам, ха-ха. Оба – отличные форварды, – цитирует Лаксальта "Sport24".
Федор Смолов в текущем сезоне принял участие в четырнадцати матчах московского "Динамо", забил семь мячей и отдал пять результативных передач. В ближайшие выходные он сыграет против "Локомотива" – своего бывшего клуба. Ещё Федор играл в чемпионате Испании, за "Сельту", в 2020 году, забивал в ворота "Реала" и "Барселоны". Действующий контракт Смолова с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
Лаксальт: когда я нахожусь на поле со Смоловым, он круче Луиса Суареса
Уругвайский защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт сравнил одноклубника Фёдора Смолова и бывшего партнёра по сборной Уругвая Луиса Суареса.
Фото: ФК "Динамо"