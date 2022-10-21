"Остаюсь в "Химках". Как происходит совмещение? Спасибо клубу, что разрешили в свободное время мне здесь играть. Я болел просто, пропустил. Можно сказать, что здесь буду набирать форму. Спасибо Reality и "Химкам", что пошли навстречу", - приводит слова Давыдова "СЭ".
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Денис Давыдов будет выступать за команду "Reality" в Медиалиге. Несмотря на это контракт форварда с "Химками", в которые он перебрался летом, продолжает действовать. Нападающий не выходил на поле в РПЛ с сезона 2016/17, когда еще находился в составе "Спартака". В итоге Давыдов пока так и не дебютировал за новую команду в чемпионате, проведя один матч в Кубке России.
Давыдов - о появлении в составе клуба Медиалиги: можно сказать, что буду набирать форму
Форвард "Химок" Денис Давыдов рассказал, почему пошел на совмещение профессиональной карьеры и выступлений в Медиалиге.
Фото: ФК "Реалити"