Напомним, ранее сегодня стало известно, что Денис Давыдов будет выступать за команду "Reality" в Медиалиге. Несмотря на это контракт форварда с "Химками", в которые он перебрался летом, продолжает действовать и он остается игроком подмосковного клуба. Эту информацию подтвердила пресс-служба "Химок".
Нападающий не выходил на поле в РПЛ с сезона 2016/17, когда еще находился в составе "Спартака". В итоге Давыдов пока так и не дебютировал за новую команду в чемпионате, проведя один матч в Кубке России.
Источник: Матч ТВ
Пресс-служба "Химок" подтвердила, что Давыдов остается игроком команды
Форвард "Химок" Денис Давыдов продолжит выступать за клуб.
Фото: ФК "Химки"