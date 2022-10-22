"Если Саня Кокорин будет забивать и играть всё время — при этом будет полезным своей команде — то почему бы и не вызвать его в сборную России. Если Карпин посчитает, что он может помочь, и решит вызвать, я только двумя руками за! Мне было бы интересно, чтобы он приехал: заодно посмотреть, как он выглядит", - приводит слова Павлюченко "Чемпионат".
Напомним, ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключил вызов Кокорина в национальную команду. В последний раз нападающий выходил в составе сборной в товарищеских матчах в 2017 году. Всего на его счету 48 матчей за сборную, в которых он забил 12 мячей.
Перед началом этого сезона Александр Кокорин перебрался на правах аренды из "Фиорентины" в кипрский "Арис". В новой команде форвард прервал свою "сухую" серию, которая длилась в последние сезоны. Сейчас на его счету три гола и одна результативная передача в шести матчах.
Павлюченко: если Карпин решит вызвать Кокорина в сборную России, я двумя руками за!
Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал возможный вызов Александра Кокорина в национальную команду.
Фото: ФК "Арис"