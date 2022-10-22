"Вдесятером и вдевятером у нас получались моменты по игре. Считаю результат несправедливым. Справедливой была бы ничья", - цитирует функционера "СЭ".
Напомним, сегодня "Пари НН" принимал в Нижнем Новгороде "Краснодар". Подопечные Михаила Галактионова потерпели поражение и не смогли ни разу поразить ворота соперника – 0:2. Во втором тайме арбитр матча Василий Казарцев удалил двоих футболистов нижегородцев: Мамаду Майга и Никиту Каккоева.
Измайлов - о поражении от "Краснодара": несправедливый результат – "Факел" вдевятером создавал моменты
Генеральный директор "Пари Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов поделился эмоциями от поражения в матче 14-го тура РПЛ против "Краснодара".
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