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"РБ Спорт": Нагайцев заменит заболевшего Талалаева в матче "Торпедо" с "Ахматом"

"Торпедо" определилось с тренером, который будет заменять наставника "автозаводцев" Андрея Талалаева в матче 14-го тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: ФК "Торпедо"
По данным источником, вместо Талалаева столичным коллективом в Грозном будет руководить старший тренер Юрий Нагайцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за недопонимания с руководством "Ахмата" Андрей Талалаев не полетит с "Торпедо" на гостевую встречу 14-го тура Российской Премьер-лиги. Позднее клубная пресс-служба сообщила, что специалист пропустит матч по причине недомогания.

Источник: "РБ Спорт"


Торпедо Нагайцев Талалаев
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