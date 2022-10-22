По данным источником, вместо Талалаева столичным коллективом в Грозном будет руководить старший тренер Юрий Нагайцев.
Ранее в СМИ появилась информация, что из-за недопонимания с руководством "Ахмата" Андрей Талалаев не полетит с "Торпедо" на гостевую встречу 14-го тура Российской Премьер-лиги. Позднее клубная пресс-служба сообщила, что специалист пропустит матч по причине недомогания.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Нагайцев заменит заболевшего Талалаева в матче "Торпедо" с "Ахматом"
"Торпедо" определилось с тренером, который будет заменять наставника "автозаводцев" Андрея Талалаева в матче 14-го тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: ФК "Торпедо"