"В "Локомотиве" будут играть те, кто нацелен на игру, разделяет ценности футбола, кто на поле должен отдать все силы, чтобы радовать наших болельщиков. Сегодня "Локомотив" — это клуб железнодорожников. Мы хотим видеть в клубе тех футболистов, которые эти ценности разделяют", —цитирует функционера "Чемпионат".
"Локомотив" днем ранее потерпел поражение от "Динамо" в 14-м туре Российской Премьер-лиги. Красно-зеленые имеют в активе 12 очков и занимают 14-е место в таблице национального чемпионата.
В начале октября стало известно, что клуб покидают главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн.
Нагорных – о чистке состава: хотим видеть в "Локомотиве" тех футболистов, которые разделяют ценности клуба
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о возможности чистки состава столичного клуба.
Фото: ФК "Локомотив"