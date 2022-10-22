"Может быть, она не будет называться "Казанка", а может быть, будет. Нам важно, чтобы игроки после академии имели возможность еще определенное время находиться в организованной стройной системе в клубе, чтобы их уровень конкурентоспособности позволял на равных конкурировать с ведущими клубами", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что дубль "Локомотива" не будет заявлен на нынешний сезон Второй лиги. "Казанка" принимает участие в чемпионате Москвы среди любительских клубов.
Столичный коллектив по итогам минувшего розыгрыша Второй лиги оказался на 12-м месте в таблице группы 2А, ее участники определяли команду, которая получит право выступить в Первой лиге в следующем сезоне.
Нагорных – о возрождении "Казанки": важно, чтобы игроки после академии могли находиться в клубе
Глава совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о вероятности возрождения "Казанки".
Фото: ФК "Казанка"