"Команда в хорошей физической форме, с хорошим темпом и структурой игры. Многое получалось. Мы можем играть еще лучше… Мы всегда поддерживали Йокановича. Никакого давления со стороны менеджмента не оказывалось", - цитирует функционера Sport24.
"Динамо" в гостях переиграло "Локомотив", несмотря на быстро пропущенный мяч, - встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу бело-голубых.
Набрав 3 очка, подопечные Славиши Йокановича поднялись на 6-е место в таблице Российской Премьер-лиги – коллектив набрал 23 балла по итогам 14-ти туров.
Пивоваров: со стороны менеджмента "Динамо" на Йокановича нет никакого давления
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал победу над "Локомотивом" в 14-м туре РПЛ (3:1) и высказался о доверии к главному тренеру Славише Йокановичу.
Фото: "Советский спорт"