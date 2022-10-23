"Я об этом ничего не знаю. Официально в клуб никто не обращался", - цитирует функционера "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" заинтересован в подписании Пиняева и уже провел встречу с представителями футболиста на предмет потенциального трансфера.
17-летний Пиняев забил 2 гола в семи встречах Российской Премьер-лиги.
Корниленко – об интересе "Локомотива" к Пиняеву: официально в "Крылья" никто не обращался
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал информацию об интересе "Локомотива" к полузащитнику самарцев Сергею Пиняеву.
Фото: ПФК "Крылья Советов"