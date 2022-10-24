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"Я спасла его, потому что я не зверь". Девушка форварда "Балтики" Гогричиани объявила, что забрала заявление из полиции

Кристина Куддус рассказала, что забрала из полиции заявление, которое подавала на форварда "Балтики" Гочу Гогричиани.
Фото: ФК "Балтика"
"Я забрала заявление. Я спасла его, наверное, потому что я не "зверь". Когда человек, с которым я была в отношениях длительное время и который был мне дорог, говорит такие страшные вещи и умоляет меня... На меня это сильно повлияло психологически", - цитирует Куддус "СЭ".

Напомним, ранее Кристина Куддус - девушка форварда "Балтики" Гочи Гогричиани обвинила футболиста в домашнем насилии. По ее словам он неоднократно применял к ней физическую силу, а в последний раз избил ее, травмировав ей нос после операции. После этого "Балтика" объявила об отстранении нападающего до выяснения обстоятельств произошедшего.

Гоча Гогричиани выступает за "Балтику" с лета этого года. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей, в которых не отмечался результативными действиями. Ранее форвард играл за "Акрон" и ивановский "Текстильщик". Кроме того, он находился в академиях "Ростова" и ЦСКА.


Балтика
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