– Талант у парня есть, но, видимо, есть еще какие?то вещи, которые не позволили ему заиграть. Возможно, не сумел контролировать свой талант, направить в правильное русло. Может быть, он подойдет какому?то другому тренеру, который найдет к нему подход, – цитирует Кавазашвили "Матч ТВ".
Напомним, что сегодня футбольный клуб "Урал" официально объявил о том, что расторг контракт с узбекским полузащитником Остоном Уруновым, который перешел к ним в сентябре 2022 года в статусе свободного агента. До этого Урунов числился в московском "Спартаке". В текущем сезоне Остон принял участие в трех играх за "Урал", суммарно проведя на поле 79 минут. Результативными действиями отметиться не успел. Его контракт с "Уралом" изначально действовал до 30 июня 2024 года и имел опцию продления еще на один год.
Кавазашвили – об уходе Урунова из "Урала": он не сумел контролировать свой талант, направить его в правильное русло
Экс-голкипер сборной СССР и московского "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал расторжение контракта между Остоном Уруновым и футбольным клубом "Урал".
Фото: ФК "Урал"