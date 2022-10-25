"ЦСКА всегда жил и будет жить в рыночных условиях. Мы уважаем наших игроков и понимаем, что они хотят развиваться, пробовать свои силы в топ-чемпионатах и иметь перспективы выступления в еврокубках. Поэтому в случае желания игрока и поступления адекватного предложения, разумеется, мы его рассмотрим… Хотим заверить наших болельщиков, что ни о какой «распродаже» игроков речи нет", - цитирует функционера "Чемпионат".
В СМИ появилась информация, что Дивеев входит в сферу интересов нескольких клубов чемпионата Италии. Сообщалось, что возможность подписания футболиста "армейцев" рассматривают "Сампдория", "Лацио", "Салернитана" и "Фиорентина".
Ранее агент Зайнутдинова Евгений Новиков отметил, что ищет зарубежные клубы, которые готовы подписать футболиста. Он заявил, что полузащитник москвичей готов к новым вызовам в сильном чемпионате.
ЦСКА по итогам 14-ти туров Российской Премьер-лиги набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от "Спартака", расположившегося на второй строчке, составляет 3 балла.
Бабаев – о возможности ухода Дивеева: понимаем, что игроки хотят развиваться в топ-чемпионатах
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на информацию о потенциальном уходе защитника Игоря Дивеева и полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.
Фото: ТАСС