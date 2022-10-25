Точилин не стал комментировать слухи о недовольстве игроков "Сочи" Гараниным

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин отреагировал на новость о том, что часть игроков клуба недовольна старшим тренером команды Вадимом Гараниным.

Фото: ФК "Сочи"





"Часть футболистов "Сочи" недовольна Гараниным? Все, спасибо", - цитирует Точилина



"Сочи" в таблице РПЛ занимает 8 место, набрав в 14 матчах 20 очков. В прошлом сезоне под руководством Владимира Федотова сочинцы завоевали серебряные медали. Летом Федотов возглавил московский



30 октября "Сочи" на своем поле примет " СМИ сообщали, что часть футболистов недовольна специалистом, пришедшим в тренерский штаб южан этим летом. Отмечается, что матч 14 тура Российской Премьер-лиги против " Зенита " может являться формой протеста против Гаранина. Вчера сочинцы уступили петербуржцам со счетом 0:7."Часть футболистов "Сочи" недовольна Гараниным? Все, спасибо", - цитирует Точилина "СЭ" "Сочи" в таблице РПЛ занимает 8 место, набрав в 14 матчах 20 очков. В прошлом сезоне под руководством Владимира Федотова сочинцы завоевали серебряные медали. Летом Федотов возглавил московский ЦСКА 30 октября "Сочи" на своем поле примет " Урал " в рамках 15 тура чемпионата России.