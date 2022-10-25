Сине-бело-голубые расположились на четвертом месте, собрав 133 миллиона просмотров. Петербуржцы уступили только "Реалу", "Барселоне" и "Манчестер Юнайтед". В топ-5 "Зенит" обошел "Ювентус".
"Эти данные говорят о том, что у "Зенита" одна из самых больших армий болельщиков в Европе, и однозначно - самая большая в России", - цитирует Медведева "Матч ТВ".
"Зенит" вчера, 24 октября, со счетом 7:0 разгромил дома "Сочи". Подопечные Сергея Семака единолично возглавляют таблицу чемпионата России, набрав в 14 матчах 36 очков. Отрыв от "Спартака", который идет на 2 месте, составляет 7 очков.
30 октября подопечные Сергея Семака в гостях сыграют против "Краснодара".
Медведев: у "Зенита" однозначно самая большая армия болельщиков в России
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал попадание клуба в топ-5 самых популярных команд мира в социальной сети TikTok по итогам сентября.
Фото: ФК "Зенит"