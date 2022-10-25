– Будет ли Захарян зимой в "Челси"? А нашлась схема, как получить деньги? Да, "Челси" ищет варианты для усиления. Но я сомневаюсь, что зимой этот трансфер состоится. Не думаю, что у «Челси» сейчас есть острая необходимость в Захаряне. Могут просто забронировать его и оставить в "Динамо" до конца сезона, – передает слова Генича "СЭ".
Прямо сейчас "Челси" занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиге, имея двадцать одно очко и игру в запасе. В Лиге чемпионов идут первыми в своей группе, вчера команда Грэма Поттера обыграла в гостях австрийский клуб "РБ Зальцбург" со счетом 2:1. Захарян в предыдущем туре Российской премьер-лиги забил два мяча в ворота "Локомотива", один из которых отменили из-за пассивного офсайда партнера. Засчитанный гол был забит со штрафного – впервые в карьере Арсена в РПЛ.
Генич: не думаю, что у "Челси" сейчас есть острая необходимость в Захаряне
Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о возможном трансфере полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: ФК "Динамо"