"Согласен с Широковым, что в своё время Анюков был лучше Марио Фернандеса", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Ранее Широков, комментируя ситуацию с вручением легионерам российского гражданства, заявил, что единственный заигравший в сборной России иностранец – экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес. При этом бывший футболист отметил, что его бывший одноклубник Александр Анюков был сильнее, чем бразилец.
Погребняк – о словах Широкова: согласен – Анюков был лучше Марио Фернандеса
Экс-футболист "Зенита" Павел Погребняк оценил высказывание бывшего партнера по команде Романа Широкова, который сравнил Александра Анюкова и Марио Фернандеса.
Фото: Матч ТВ