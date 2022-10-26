"Бурное обсуждение было начато вполне понятными персонажами, обслуживающими либеральную повестку. Насколько мне известно, таинство прошло 14 октября, а шум был поднят спустя 10 дней, аккурат ко дню открытия Всемирного русского народного собора. Прямое доказательство отработки ключевых госдеповских установок — дискредитировать Русскую православную церковь", - цитирует Терюшкова "СЭ".
Серия "Химок" без побед в официальных матчах растянулась на 14 игр. Команда опустилась в зону прямого вылета из Российской Премьер-лиги. По итогам 14-ти туров подмосковный клуб записал на свой счет 9 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице – ниже располагается только "Торпедо" с шестью баллами в активе.
В последний раз химчане одерживали победу под руководством Сергея Юрана. После его ухода в клубе успела произойти еще одна тренерская отставка – вместо возглавившего команду в начале августа Николая Писарева пост наставника в сентябре занял Спартак Гогниев.
Терюшков – о священнике на стадионе "Химок": поднятый шум – отработка госдеповских установок
Экс-член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о приглашении священника на домашний стадион подмосковного коллектива.
Фото: РИА Новости