"Никаких переговоров ни с одной командой премьер-лиги я не вел. Ни с кем не разговаривал. Это просто вброс. Не знаю, для чего и зачем. Не могу ответить на этот вопрос, потому что никакого предложения мне не поступало", — цитируют специалиста "Известия".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство нижегородцев намерено пригласить Новикова на пост главного тренера команды в случае ухода с него Михаила Галактионова. Сообщается, что последний может возглавить "Локомотив".
"Пари НН" набрал 13 очков в 14-ти встречах Российской Премьер-лиги и занимает 12-е место в таблице национального первенства.
Новиков – о вероятности возглавить "Пари НН": не вел переговоров ни с одной командой РПЛ
Главный тренер "Нефтехимика" и экс-наставник "Динамо" Кирилл Новиков отреагировал на слухи о возможности возглавить "Пари Нижний Новгород".
Фото: «БИЗНЕС Online»