– Будет ли полезно для моего будущего перейти в условный "Локомотив"? Сейчас не могу об этом говорить, на данный момент у меня нет предложений. Их в принципе не может быть, потому что идёт чемпионат, и я полностью сосредоточен на делах "Крыльев Советов". На сегодня я делаю только то, что идёт во благо команды, – передает слова Пиняева "Metaratings".
Напомним, что ранее в СМИ стали появляться сообщения об интересе к Сергею со стороны московского "Локомотива". В текущем сезоне Пиняев принял участие в одиннадцати играх за "Крылья Советов", пропустив отрезок сезона из-за спонтанного пневмоторакса. На счету у полузащитника молодёжной сборной России два забитых мяча с одна результативная передача. Контракт Пиняева с "Крыльями Советов" действует до лета 2025 года. Последнее продление соглашения датировано летом 2022 года, до старта текущего сезона.
Пиняев: на данный момент у меня нет предложений. Их в принципе не может быть
Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев отреагировал на интерес к нему со стороны московского "Локомотива".
Фото: ФК "Крылья Советов"