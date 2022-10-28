"Мусе было бы интересно поиграть в России. Предложений по нему пока не было, но он бы точно согласился перейти в "Спартак", "Динамо" или "Зенит", это отличные клубы", - цитирует Соррентино "РБ Спорт".
Муса Барроу начинал карьеру на родине в Гамбии. В 2017 году он перебрался в "Аталанту", из которой год назад его выкупила "Болонья". До этого он выступал за "Болонью" на правах аренды. За все время полузащитник провел за клуб 102 матча, в которых забил 26 мячей и отдал 21 результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Барроу в 15 млн евро. Его контракт с "Болоньей" рассчитан до лета 2024 года. В этом году гамбийцу исполнится 24 года.
Агент полузащитника "Болоньи" Барроу: Муса точно согласился бы перейти в "Спартак", "Динамо" или "Зенит"
Агент Луиджи Соррентино, представляющий интересы полузащитника "Болоньи" Мусы Барроу, заявил, что его клиент заинтересован в переходе в РПЛ.
Фото: Getty Images