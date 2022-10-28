"В этом случае шел поиск, поскольку при итальянце не чувствовалось никакого стиля. Клуб рассчитывает, что испанец привьет команде тот футбол, который нравится акционерам, и с Абаскалем, похоже, угадали. "Спартак" мне сейчас нравится, хотя стабильности еще предстоит достичь", - приводит слова Хохлова "Матч ТВ".
Напомним, Паоло Ваноли тренировал "Спартак" в концовке прошлого сезона. Под его руководством красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ и стали победителями Кубка России. После этого итальянец объявил, что покидает клуб и его сменил Гильермо Абаскаль.
После 14 туров "Спартак" идет на второй строчке в чемпионате России, отставая от "Зенита", идущего первым, на 7 очков. В 4-х турах Кубка России команда Абаскаля одержала 4 победы и занимает первое место в своей группе.
Хохлов: при Ваноли в "Спартаке" не чувствовалось никакого стиля, а с Абаскалем, похоже, угадали
Экс-тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в "Спартаке".
Фото: РПЛ