"Сегодня предстоит непростая игра, пусть у нас соперник из нижней части таблицы, но так или иначе мы попытаемся продолжить наш победный путь. Мы должны быть сфокусированы и сконцентрированы на сегодняшней игре", - приводит слова Йокановича "Матч ТВ".
Встреча между "Динамо" и "Химками" стартовала в 14:00 на "ВТБ Арене". В преддверии встречи "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Победа может позволить команде Славиши Йокановича подняться в топ-5. Сейчас в активе бело-голубых 23 набранных очка.
"Химки" идут на предпоследнем месте в чемпионате России. Команда все еще не одержала ни одной победы с августа.
Йоканович: сегодня нам предстоит непростая игра, пусть "Химки" и в нижней части таблицы
Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович поделился ожиданиями от матча с "Химками".
Фото: ФК "Динамо"