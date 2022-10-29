– Если честно, я только что об этом узнал. Понятно, что на поле он не выйдет, так как Игорь пропустил больше месяца. Не знаю, почему было принято такое решение. Играть он точно не готов. Наверное, его включили, чтобы как-то морально поддержать команду. Впервые с таким сталкиваюсь, – цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, что основной центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил серьезное повреждение в матче 10-го тура РПЛ против "Торпедо" (0:1). У Игоря был диагностирован перелом большеберцовой кости. По ориентировочным срокам он должен вернуться в состав в конце декабря 2022 года. "Локомотив" и ЦСКА сыграют между собой сегодня, в 19:00 по московскому времени. "Железнодорожники" идут четырнадцатыми в турнирной таблице РПЛ, располагаясь в зоне стыковых матчей, а "армейцы" занимают четвертое место.
Агент Дивеева – о попадании Игоря в заявку на матч с "Локомотивом": не знаю, почему так вышло. Играть он точно не готов
Футбольный агент Олег Еремин прокомментировал попадание своего клиента Игоря Дивеева в заявку на матч 15-ого тура РПЛ против "Локомотива"
Фото: Sport24