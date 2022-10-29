"Когда тренер отстранял Тихого и Идову, он объяснил им причины такого решения. На меня это никак не повлияло. Прекрасно осознаю, что тренер не враг сам себе. Никто не хочет быть уволенным, все хотят побеждать", - цитирует Никитина Sport24.
"Химки" имеют в активе 9 баллов после 15-ти туров Российской Премьер-лиги. Подопечные Спартака Гогниева днем ранее потерпели разгромное поражение от "Динамо" (6:1), а неделей ранее уступили "Спартаку" со счетом 0:5.
4 ноября подмосковная команда встретится с "Оренбургом" в рамках 16-го тура национального первенства. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.
Никитин – о решении Гогниева отстранить Тихого и Идову: он не враг сам себе, не хочет быть уволенным
Защитник "Химок" Алексей Никитин высказался о решении главного тренера клуба Спартака Гогниева отстранить от тренировок с основной командой Брайана Идову и Дмитрия Тихого.
Фото: ФК "Химки"