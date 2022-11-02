Фамилиями судей, назначенных на матчи ближайшего тура РПЛ, в своих социальных сетях поделился Российский Футбольный Союз.
Так, к примеру, Сергей Карасев назначен на игру "Факела" и "Краснодара", Сергей Иванов обслужит встречу ЦСКА – "Пари НН", на игре "Сочи" и Спартака видим фамилию Чистякова. Красно-белые сыграют с "Сочи" 5 ноября, в 14:00 по московскому времени, "Факел" и "Краснодар" в этот же день, в 16:30. ЦСКА примет на своем поле "Пари НН" в 19:00, тоже 5 ноября.
Назначены судьи на матчи 16-ого тура РПЛ: на "Сочи" – "Спартак" в качестве главного арбитра отработает Артем Чистяков
Стали известны фамилии судейских бригад, которые будут работать на матчах 16-ого тура Российской премьер-лиги в ближайшие выходные.