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Агент: игровое время Педриньо? Это вопрос к тренеру – Габриэл наверняка может помочь "Локомотиву"

Агент полузащитника "Локомотива" Педриньо Габриэля Луис Фернандо Гарсия высказался о беспокойстве футболиста за положение москвичей в таблице РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Что нужно улучшить, чтобы получать больше игрового времени? Это вопрос к тренеру. Думаю, в "Локомотиве" Педриньо чувствует себя хорошо. Положение "Локомотива"? Это беспокоит каждого игрока. Наверняка Педриньо может помочь "Локомотиву" выбраться из этой сложной ситуации", - цитирует агента "СЭ".

Педриньо успел провести в составе "Локомотива" 6 матчей текущего розыгрыша Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. В рамках Кубка России бразильский футболист оформил хет-трик в игре против "Химок".

"Локомотив" с 12-ю очками после 15-ти туров занимает 14-е место таблице национального первенства.


Локомотив Педриньо
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