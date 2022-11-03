– Гаранину пришлось очень сложно в "Сочи". У него не было опыта работы с клубом, занимающим высокие места. Тем более перед началом нынешнего розыгрыша чемпионата команду покинули Родригао и Кассьерра. Можно было ожидать, что "Сочи" столкнется со сложностями. На старте сезона потеря Нобоа повлияла на качество и результат. С ним команда была более управляемой, – цитирует Бышовца "РБ Спорт".
Вадим Гаранин, возглавлявший в предыдущем сезоне красноярский "Енисей" в рамках Футбольной национальной лиги, перешел в "Сочи" 20 июня 2022 года. Официально об его уходе из клуба ещё не было объявлено, но в последнее время появляется масса подобной информации в различных источниках. По итогам пятнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всего первого круга "Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице. Предыдущий сезон РПЛ сочинский клуб закончил на втором месте, тогда командой руководил Владимир Федотов, минувшим летом ставший главным тренером московского ЦСКА.
Бышовец: Гаранину пришлось очень сложно в "Сочи". У него не было опыта работы с клубом, занимающим высокие места
Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил работу Вадима Гаранина в футбольном клубе "Сочи".
Фото: РИА Новости