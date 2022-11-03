– Мы с Холандом не похожи. Он очень быстрый, забивает в каждой игре по два-три мяча. Это все несравнимо. Не знаю, кто начал меня сравнивать с ним. Потом все наши суперские эксперты начали про это говорить так, будто я это придумал. Что позаимствовал бы у него? Скорость, 100%, – цитирует Соболева "Чемпионат".
Ранее в интервью Холанда с Соболевым сравнил полузащитник красно-белых Наиль Умяров, оценив Александра выше Эрлинга. На счету у форварда московского "Спартака" Александра Соболева в текущем сезоне насчитывается девять забитых мячей и шесть результативных передач в семнадцати матчах Российской премьер-лиги и Кубка России. В РПЛ "Спартак" идет на втором месте, отставая от лидирующего "Зенита" на семь очков. В группе Кубка России занимает первую строчку, опережая самарские "Крылья Советов", питерский "Зенит" и воронежский "Факел".
Соболев: у Холанда позаимствовал бы только скорость
Форвард "Спартака" Александр Соболев отреагировал на сравнения с нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.
Фото: Чемпионат.com