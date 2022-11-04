– Физическая форма у меня нормальная, но есть небольшой ушиб. Не играю сегодня из-за повреждения. С Гогниевым мы поговорили, все нормально. Конфликта нет. Думаю, восстанавливаться буду еще пару дней. Просто попали пяткой в икру, поэтому гематома, – передает слова Глушакова "Sport24".
Напомним, что Денис Глушаков был заменен по ходу первого тайма предыдущего гостевого матча с московским "Динамо" (1:6) по решению тренера. Позже Спартак Артурович Гогниев объяснил замену недовольством игрой футболиста, а затем появились новости о повреждении Глушакова. "Химки" принимают на своем поле "Оренбург" сегодня, прямо сейчас, в 19:00 по московскому времени. "Химки" идут на пятнадцатом месте в турнирной таблице, "Оренбург" – восьмой. Сегодня подмосковную команду с капитанской повязкой выводит голкипер Илья Лантратов, вернувшийся в стартовый состав.
Глушаков: не играю против "Оренбурга" из-за повреждения. Конфликта с Гогниевым нет
Полузащитник и капитан "Химок" Денис Глушаков рассказал о своем состоянии перед матчем 16-го тура РПЛ с "Оренбургом".
Фото: ФК "Химки"